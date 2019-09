© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anticipo del venerdì per la Dinamo Zagabria, prima e prossima avversaria di Champions League dell'Atalanta. Vittoria di misura per i campioni di Croazia in carica, i quali si sono imposti col risultato di 1-0 nei confronti dell'Istra 1961. Decisiva la rete segnata ad inizio ripresa dall'attaccante Mario Gavranovic.