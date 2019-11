Dinamo Zagabria, l'ex Bologna Petkovic finisce nel mirino del Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei cinque anni vissuti in Italia fra Serie C e Serie B (con Catania, Varese, Reggiana, Entella e Trapani), Bruno Petkovic era riuscito a catturare l'attenzione di molti addetti ai lavori del grande calcio. Poi, però, l'avventura nella massima serie con Bologna e Hellas Verona non andarono secondo le aspettative. Da qui la scelta, nell'agosto 2018, di tornare in patria alla Dinamo Zagabria con la quale, nella stagione in corso, ha messo a referto già 23 presenze, 9 gol e otto assist. Un rendimento che ha nuovamente portato sul classe 1994 le attenzioni di molti club internazionali. Fra questi, stando a quanto riportato da Tportal, media online della Croazia, anche il Barcellona alla ricerca per la prossima stagione di un nuovo centravanti che possa prendere il posto di Luis Suarez. Petkovic è uno dei giocatori presi in esame dalla società catalana, con Lautaro Martinez dell'Inter che recita il ruolo del favorito grazie anche alla sponsorizzazione di un certo Leo Messi.