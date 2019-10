Dortmund, Favre: "Occhio allo Slavia, ha messo in difficoltà l'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga: "Affrontiamo una squadra atletica e corre molto sia in difesa che in attacco. Hanno fermato l'Inter sul pari e hanno avuto più chances. E l'Inter è prima in Italia".