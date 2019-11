© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del Klassiker perso malamente 4-0 dal Borussia Dortmund, è intervenuto subito il dg del club, Michael Zorc, almeno inizialmente, in vece del tecnico Favre. Queste le sue dichiarazioni a Sky Deutschland: "Oggi non si è visto calcio, devo dire la verità. Sono arrabbiatissimo, il Bayern ci è stato superiore in ogni zona del campo. Abbiamo offerto una non-prestazione, e questa è la cosa che ci delude di più: l'aver reso tutto troppo facile al Bayern Monaco".