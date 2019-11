© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Problema fisico per Marco Reus. Il capitano del Borussia Dortmund ha dovuto lasciare il campo al 28' della sfida contro il Wolfsburg, in corso di svolgimento al Signal Iduna Park, per un fastidio alla caviglia. Un campanello d'allarme per Favre in vista della gara di Champions di martedì contro l'Inter, nelle prossime ore esami e report medico.