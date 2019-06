Ds Schalke: "Mendyl, Bentaleb e Konoplyanka andranno via"

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, David Wagner, il direttore sportivo dello Schalke 04, Jochen Schneider, ha messo alla porta Hamza Mendyl, Nabil Bentaleb e Yevhen Konoplyanka, che sono stati invitati a cercare una nuova squadra: "Abbiamo parlato con Hamza Mendyl e abbiamo deciso che è giusto che cerchi una nuova sfida e lo stesso vale per Nabil Bentaleb e Yevhen Konoplyanka".

💬 #Schneider on the squad: "We've spoken with Hamza #Mendyl and have decided that he will look for a new challenge. The same goes for Nabil #Bentaleb and Yevhen #Konoplyanka." #s04 pic.twitter.com/ucXF59h1I4

— FC Schalke 04 (@s04_en) 27 giugno 2019