Eibar, Mendilibar: "Troppo spazio a Griezmann, Messi e Suarez"

Il tecnico dell'Eibar José Luis Mendilibar ha parlato dopo la sconfitta contro il Barcellona. Queste le sue parole riportate da AS: "Posso solo congratularmi con gli avversari e pensare al Valladolid. Credevo con il pressing alto di riuscire a metterli in difficoltà, invece così non è stato. Griezmann e Jordi Alba hanno usato molto bene i loro spazi. Anche Sergi Roberto e Messi lo hanno fatto. È stato un successo per loro, e noi non siamo riusciti a rubare nessuna palla nella loro metà campo. Sia Suarez che Messi non sono andati con le rispettive Nazionali e penso che si è visto cosa ci è costato".