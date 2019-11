© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa per Adolf Hutter tecnico dell'Eintracht Francoforte alla vigilia del match di domani contro l'Arsenal. "Arriviamo a questa gara dopo tre sconfitte consecutive ma non è tutto da buttare. Contro il Wolfsburg però non abbiamo mostrato le nostre solite qualità. Le assenze di Dost e Rode? Sono giocatori chiave e non aiuta la loro assenza, così come averli a disposizione non al massimo. Dobbiamo lavorare come collettivo. La qualificazione? Avremmo potuto chiudere contro lo Standard ma adesso siamo costretti a giocarci tutto contro l'Arsenal. Detto questo sono convinto che abbiamo le nostre chance a disposizione e rimango ottimista".