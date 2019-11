Espanyol, bomber cercasi: occhi su Stuani e Ruben Soriano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la cessione di Javi Puado al Real Saragozza, l'Espanyol ha bisogno di qualche rinforzo in attacco per cercare il salto di qualità. Secondo El Desmarque, gli obiettivi sono due e giocano entrambi in Liga: il primo è Cristhian Stuani, bomber che Machin già conosce bene, mentre l'alternativa è rappresentata da Ruben Soriano che sta trovando poco spazio al Valencia.