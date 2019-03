© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arriva il primo risultato di giornata per quanto riguarda le qualificazioni ad Euro2020. Nel Gruppo D la Svizzera ha superato in trasferta la Georgia per 2-0. Decisive e reti di Zuber al 57' e Zakaria all'80'. Fra gli "italiani" 90' in campo per l'atalantino Remo Freuler.