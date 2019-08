Europa League, secondo turno: Strasburgo ko ma avanti, Utrecht fuori

Si sono esaurite altre partite nell'abbondante programma di giornata per le gare di ritorno del Secondo Turno di qualificazione alla prossima Europa League. Tra i risultati da segnalare c'è il passaggio del turno - un po' faticoso - dello Strasburgo che perde in Israele ma passa il turno, così come il Malmo che fatica ma elimina il Domzale. Ok anche i Rangers di Gerrard, mentre è a dir poco clamorosa l'eliminazione dell'Utrecht, punita ai supplementari dai bosniaci dello Zrinjski. In grassetto le squadre qualificate, tra parentesi il risultato aggregato delle due gare.

Universitatea Craiova (Rou) - Honved (Hun) 3-1 dcr (0-0)

AEL Limassol (Cyp) - Aris Salonicco (Gre) 0-1 (0-1)

Apollon Limassol (Cyp) - Shamrock Rovers (Irl) 3-1 dts (4-3)

Atromitos (Gre) - Dunajska Streda (Svk) 3-2 (5-3)

Dinamo Tbilisi (Geo) - Gabala (Aze) 3-0 (5-0)

FK Liepaja (Lat) - Norrkoping (Swe) 0-1 (0-3)

Jablonec (Cze) - Pyunik (Arm) 0-0 (1-2)

Klaksvik (Fai) - Lucerna (Sui) 0-1 (0-2)

Maccabi Haifa (Isr) - Strasburgo (Fra) 2-1 (3-4)

Malmo (Swe) - Domzale (Slo) 3-2 (5-4)

Neftci Baku (Aze) - Arsenal Tula (Rus) 3-0 (4-0)

Sheriff Tiraspol (Mda) - Partizani (Alb) 1-1 (2-1)

Vaduz (Lie) - MOL Fehervar (Hun) 2-0 dts (2-1)

Zrinjski Mostar (Bih) - FC Utrecht (Ned) 2-1 dts (3-2)

Brondby (Den) - Lechia Gdansk (Pol) 4-1 dts (5-3)

Ludogorets (Bul) - Valur (Ice) 4-0 (5-1)

Progres Niedercorn (Lux) - Rangers (Sco) 0-0 (0-2)

Esbjerg (Den) - Shakhter Soligorsk (Blr) 0-0 (0-2)

Gzira (Mlt) - Ventspils (Lat) 2-2 (2-6)

Olimpija Lubiana (Slo) - Yeni Malatyaspor (Tur) 0-1 (2-3)

