Europei U21, le formazioni di Inghilterra-Romania: Radu e Puscas dal 1'

© foto di Federico De Luca

È tutto pronto al Dino Manuzzi di Cesena per la sfida dell'Europeo Under 21 tra Inghilterra e Romania. Queste le formazioni ufficiali delle due Nazionali, in campo alle 18:30:

Inghilterra U21 (4-3-3): Henderson; Dasilva, Clarke-Salter, Kenny, Tomori; Dowell, Barnes, Gray: Mount, Calvert-Lewin, Maddison. Ct: Boothroyd.

Romania U21 (4-2-3-1) : Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Baluta, Cicaldau; Man, Hagi, Ivan; Puscas. Ct: Radoi.

Dal 1', dunque, il portiere di proprietà dell'Inter Ionut Radu e l'attaccante del Palermo George Puscas.