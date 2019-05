Everton, l'attaccante Onyekuru vuole rimanere al Galatasaray

© foto di Imago/Image Sport

Attualmente in prestito al Galatasaray, l'attaccante 21enne Henry Onyekuru avrebbe comunicato all'Everton, società che ne detiene attualmente il cartellino, di voler rendere permanente il suo trasferimento in Turchia, così da potersi garantire un posto nella squadra che giocherà la prossima stagione in Champions League. A riferirlo è il medium turco Fanatik.