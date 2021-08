ufficiale Nuovo arrivo in casa Olympiacos. Dal Monaco ecco il nigeriano Onyekuru

Nuovo rinforzo per l'Olympiacos. Si tratta di Henry Onyekuru, attaccante che nella scorsa stagione è stato prestato dal Monaco al Galatasaray, si trasferisce a titolo definitivo in Grecia. Per l'esterno offensivo nigeriano contratto fino al 2025.