© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Silva, manager dell'Everton, è intervenuto al termine della sfida vinta contro il Chelsea. Ecco le sue parole ai microfoni del Liverpool Echo: "Due anni per vincere contro una delle prime sei della classe? Per un club come il nostro è una cosa inaccettabile. Tutti i manager hanno messo il 100% e hanno fatto il loro meglio per riuscirci, come i giocatori. Ma questo non può accadere di nuovo. Dobbiamo proseguire nel lavoro".