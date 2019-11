Il futuro di Marco Silva sulla panchina dell'Everton è sempre più in bilico. I dirigenti dei Toffees non hanno ancora preso una decisione precisa in merito, ma per il The Sun la strada sembra tracciata con i candidati forti per la successione che sono attualmente due: David Moyes e Mark Hughes. Una decisione definitiva in merito è attesa per le prossime ore, al massimo entro domani.