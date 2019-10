© foto di Federico De Luca

Patrice Evra ieri ha aspramente criticato l'Arsenal a Sky Sports in Inghilterra dopo la sconfitta contro lo Sheffield United ma il capitano dei Gunners Granit Xhaka non ha tardato a rispondergli per le rime: "Molte persone parlano troppo e sento spesso dichiarazioni contro di noi. Ho molto rispetto di Evra perché è stato un grande calciatore ma devi stare attento a queste situazioni visto che sei stato calciatore anche te e conosci come vanno le cose. Non riguarda solo lui ma un sacco di persone. Dicono un sacco di stronzate a proposito della nostra squadra, è sempre la stessa storia. Se continuerà a dire stronzate su di noi, tutti i giorni, tutte le settimane, non lo rispetterò più".