© foto di Insidefoto/Image Sport

Nessun problema per il Manchester City che ha battuto 4-1 il Newport in trasferta superando agevolmente il turno di FA Cup. La squadra di Guardiola è passata in vantaggio al 51' con Leroy Sanè e ha raddoppiato al 75' con il giovane Phil Fodel. All'88' Il Newport ha tentato di riaprire la gara con il gol di Amond ma ha subito l'ira del City che in pochi minuti ha segnati altre due reti con Foden e Mahrez. I Citizens con questo poker volano ai quarti di finale della Coppa d'Inghilterra.

EMIRATES FA CUP - OTTAVI DI FINALE

Q.P.R. - Watford 0-1

Brighton - Derby County 2-1

Wimbledon - Millwall 0-1

Newport - Manchester City 1-4

Bristol City - Wolverhampton (domani, ore 14)

Doncaster - Crystal Palace (domani, ore 17)

Swansea - Brentford (domani, ore 17)

Chelsea - Manchester United (lunedì, ore 20.30)