Fabregas su Hazard: "Chelsea un limite, al Real può vincere tutto"

Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, ha commentato così il futuro di Eden Hazard dopo la vittoria dell'Europa League: "Purtroppo non credo che il Chelsea possa garantirgli il livello a cui ambisce per vincere trofei di squadra e personali, anche in chiave Pallone d'Oro. Vuole vincere la Champions e per farlo dovrà cambiare. Credo che il Chelsea sia un limite per lui in questo momento e quindi dovrà alzare il livello e andare al Real Madrid. Club come i Blancos ritornano sempre. Anche quando hanno un anno di difficoltà, dopo poco tornano subito a vincere".