Falcao: "Futuro? Voglio fare come Michael Jordan"

Radamel Falcao svela il suo sogno nel cassetto nel corso di una intervista rilasciata a 'France Football'. L'attaccante del Monaco classe '86 ha parlato così del suo futuro: "Amo il baseball. Quando ero piccolo, in Venezuela dove sono cresciuto, era lo sport che praticavo e anche ad un ottimo livello. Ne parlo spesso con mia moglie, penso che quando finirò la mia carriera calcistica, ne inizierò uno come giocatore professionista di baseball proprio come Michael Jordan, anche se lui partiva dal basket".

L'intervista è molto interessante. E Falcao non si risparmia: "Avrei dovuto godermi di più la giovinezza, penso al periodo in cui ho iniziato in Argentina. Pensavo solo ad arrivare il prima possibile tra i professionisti, avevo solo fretta e nel frattempo mi dimenticavo di godermi la vita".