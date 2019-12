Fati rinnova col Barça. 400 milioni di motivi per affidargli il futuro

Il rinnovo, arrivato ieri in via ufficiale, di Ansu Fati, talento classe 2002, con il Barcellona ha dato, con numeri insindacabili, una indicazione precisa su quanto il club catalano creda nel ragazzo di passaporto spagnolo ma nato in Giunea-Bissau.

A 17 anni appena compiuti il numero 31 della formazione di Ernesto Valverde ha siglato un accordo fino al 2022 con i bluaugrana, con un'opzione per altre due stagioni. Niente di straordinario sul fronte della durata, mentre il discorso cambia diametralmente in relazione alle cifre della clausola rescissoria. Fati ha, infatti, sottoscritto una nuova clausola da 170 milioni di euro (la precedente era di 100 milioni) che salirà a 400 quando il giocatore diventerà professionista, ovvero al compimento della maggiore età nel 2020.

Uno step, quello del professionismo, che probabilmente attiverà anche l'opzione per gli altri due anni di accordo fra le parti, spostando la scadenza del contratto al giugno 2024.

Diciassette anni, già undici presenze e due gol in Prima Squadra, e una clausola rescissoria da 400 milioni di euro alla porta. Il Barcellona crede in Fati. E lo ha dimostrato.