© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Telefoot, l'attaccante del Betis Nabil Fekir è tornato a spiegare il suo addio all'Olympique Lione in estate: "Capisco che la mia scelta di trasferirmi al Betis possa apparire sorprendente. Quando arrivi da un club come l'Olympique Lione, che ogni anno gioca la Champions, può sembrare incomprensibile accettare la corte del Betis. A me, però, piacciono le sfide. Voglio ripagare la fiducia della società. La Liga poi è il campionato perfetto per le mie caratteristiche di gioco".