© foto di Federico Gaetano

Il Fenerbahce vuole riprendersi Simon Kjaer. Secondo quanto riporta As, infatti, il club turco sarebbe pronto all'offerta per il difensore ex Roma, che ha già vestito la maglia dei canarini tra il 2015 e il 2017. Il Siviglia di Monchi, dal canto suo, non si opporrebbe di certo alla cessione.