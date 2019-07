© foto di Federico Gaetano

In scadenza di contratto, Filipe Luis ha salutato l'Atletico Madrid prima del suo ritorno in Brasile dove vestirà la maglia del Flamengo: "Non vorrei chiamarlo addio, mi piacerebbe chiamarlo ringraziamento. A tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa avventura di otto anni all'Atletico, grazie per aver confidato in me quando ero al Deportivo infortunato e per avermi riportato da Londra. Ecco i migliori anni della mia vita, anche per avermi trattato così bene sempre. Grazie ai miei compagni di squadra che erano con me in questa fase, abbiamo giocato molte partite difficili ma non avrei mai potuto fare nulla senza Koke che ha fatto di più per me rispetto a chiunque. Per me, è un giorno felice perché parto con la coscienza pulita per aver dato tutto".