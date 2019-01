Francoforte, Rebic: "Tanti club su di me, vorrei giocare in Premier"

© foto di Imago/Image Sport

Ante Rebic è stato a lungo corteggiato dal Manchester United la scorsa estate ma alla fine è rimasto a Francoforte. Tuttavia l'attaccante croato ha ammesso di sognare di giocare in Premier League: "Non posso negare che molti club, alcuni dall'Inghilterra, abbiano espresso interesse per me. La Premier League è attraente e andrebbe bene per il mio stile. Mi piacerebbe provarla", ha detto Rebic.