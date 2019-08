© foto di Insidefoto/Image Sport

Radamel Falcao-Galatasaray, ci siamo. Secondo quanto riporta Sporx, in queste ore sarebbero state finalmente risolte le problematiche per il trasferimento del bomber colombiano in Turchia. Tant'è che il giocatore di proprietà del Monaco è atteso a Istanbul giovedì prossimo per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto coi giallorossi.