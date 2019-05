© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Cardiff Metropolitan University fa festa per la qualificazione ai preliminari di Europa League. Una bella storia, di quelle che conciliano con il calcio nella sua essenza, proveniente dal Galles. La squadra universitaria ha infatti battuto il Bala Town nello spareggio per accedere alla seconda competizione continentale, vincendo ai calci di rigore davanti un migliaio di persone. Gli eroi di giornata si chiamano Eliot Evans e Will Fuller: il primo è l'autore dell'1-1 al 24' e poi del penalty decisivo, il secondo ha impedito agli avversari di segnare tre rigori sui quattro calciati.

Nome del club ispirato all'Inter. Lo fa sapere Wikipedia, che fornisce poi ulteriori informazioni sulla squadra che milita nella Welsh Premier League. Per il 'Cardiff Met' non si tratta della prima volta nelle coppe europee: già in tre occasioni ha partecipato ai preliminari della vecchia Coppa Uefa, ma tutte le volte è andata male. I polacchi del Katowice nel 1994, il Celtic nel 1997 e gli sloveni dell'HIT Gorica nel 1999 hanno messo fine alla storia della formazione universitaria in Europa. Ora, a Cardiff, sperano che la storia possa andare diversamente.