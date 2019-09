Dopo il 2-1 rifilato all'Azerbaigian, il commissario tecnico del Galles Ryan Giggs ha elogiato Gareth Bale, autore del gol vittoria: "Ovviamente Gareth ha segnato così tanti gol importanti per il Galles nel corso degli anni. Di solito quando segna continua a segnare, quindi sono stato contento di vederlo segnare per il Real Madrid la scorsa settimana. Proprio come il resto dei ragazzi ha mostrato un grande carattere, ha continuato a spingere fino alla fine, sono davvero contento per lui".