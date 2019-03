© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni per l'esordio nella corsa a Euro 2020 per Georgia e Svizzera, gara che prenderà il via alle 15:00.

Georgia (4-5-1): Loria; Kakabadze, Khocholava, Kashia, Tabidze; Qazaishvili, Kankava, Kvekveskiri, Gvilia, Ananidze; Kvilitaia.

Svizzera (4-4-1-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Embolo, Zakaria, Xhaka, Freuler; St.Zuber; Gavranovic.