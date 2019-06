Germania, infortunio per Leno: al suo posto prima volta per Ulreich

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per le partite contro Bielorussia ed Estonia, la Germania non potrà fare affidamento su Bernd Leno a causa di una lesione al legamento del pollice. In attesa che si ristabilisca, è stato convocato per la prima volta in nazionale Sven Ulreich del Bayern Monaco. A renderlo noto è la Federazione tedesca tramite il proprio sito ufficiale.