© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque cambi di formazione per la Grecia rispetto al tonfo per 3-0 contro l'Italia, due invece per l'Armenia reduce dalla vittoria, con lo stesso punteggio, contro il Liechtenstein. Queste le formazioni ufficiali.

Grecia (4-3-3): Vlachodimos; Mavrias, Papastathopoulos, Siovas, Koutris; Zeca, Fortounis, Samaris; Masouras, Koulouris, Pelkas.

Armenia (4-2-3-1): Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, Ishkhanyan, K.Hovhannisyan; Mkrtchyan, A.Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.