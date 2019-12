© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proprio oggi la Bild ha pubblicato la notizia della clausola rescissoria irrisoria di Erling Braut Haaland. Il talento norvegese, 19 anni, può lasciare il Salisburgo per soli 20 milioni e questo scatenerà un'asta già per il mercato di gennaio. Ad essere in vantaggio c'è il Borussia Dortmund. In merito è intervenuto a Transfermarkt il direttore sportivo del Salisburgo Christoph Freund: "Negli ultimi anni abbiamo imparato dai nostri trasferimenti di successo che la pianificazione a lungo termine nel calcio è difficilmente possibile. Nella nostra filosofia, tuttavia, i giocatori hanno l'opportunità di svilupparsi ulteriormente e - se tutte le circostanze lo consentono - di passare a un campionato più grande".