Hazard fuori dal Team of the Year, nota polemica del Chelsea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Polemica del Chelsea nei confronti della PFA, che ha escluso Eden Hazard dalla squadra dell'anno della Premier League nonostante il fantasista belga sia in nomination per il premio del giocatore dell'anno, insieme ad Aguero, Sterling, Bernardo Silva, Mane e Van Dijk. Il club londinese, attraverso il proprio sito ufficiale, ha ricordato l'ottima stagione del suo giocatore, autore di 16 gol e 13 assist. Questo il comunicato: "Il nostro numero 10 sta disputando una stagione eccezionale e la sua mancata selezione è sorprendente. È il suo miglior campionato in termini di reti e assist, che combinati superano quelli di chiunque altro. Con un altro gol nelle ultime tre partite supererà i 16 realizzati nel 2016/17, mentre i 13 assist sono già più di quanti ne abbia mai totalizzati in precedenza".