Hertha Berlino, in arrivo Klinsmann. Ma non come allenatore

© foto di Giacomo Morini

Jurgen Klinsamm, ex attaccante e ora allenatore con esperienze sulle panchine di Bayern Monaco, Germania e USA, è pronto a tornare in Germania anche se con una veste nuova. Secondo quanto riportano i media tedeschi Klinsmann dovrebbe entrare nel consiglio di sorveglianza dell’Hertha Berlino in quota all’investitore Lars Windhorst che possiede il 49,9% delle azioni del club. L’ex ct avrà il compito di supervisionare gli amministratori delegati del club Michael Preetz e Ingo Schiller. Nelle scorse settimane per il tedesco sembrava essere a un passo la nomina alla guida dell'Ecuador.