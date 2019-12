© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima sconfitta alla prima panchina sull'Hertha Berlino per Jurgen Klinsmann che dopo il 2-1 subito contro il Borussia Dortmund ha detto: "È stata una sensazione meravigliosa, tornare, tornare nella nostra capitale, Berlino, è stato qualcosa di speciale. La Bundesliga è un campionato meraviglioso, è molto, molto competitivo. Io darò il massimo in questo club. Ko col Dortmund? Ovviamente volevamo di più e abbiamo avuto la sensazione che se avessimo potuto fare il 2-2, avremmo potuto anche vincere la partita. La squadra ha fatto tutto il possibile e la prestazione è stata buona. Abbiamo reagito segnando il 2-1 e nella ripresa il Dortmund in dieci si è solo difeso. Sfortunatamente non siamo riusciti a sfruttare al massimo la pressione alla quale li abbiamo sottoposti. Fa male non aver conquistato nemmeno un punto, ma nel complesso sono contento. I ragazzi hanno fatto tutto ciò che avevo chiesto loro".