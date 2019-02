© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ottmar Hitzfeld, vincitore di una Champions League nel 1997 con il Borussia Dortmund, ha parlato a Focus prima della sfida di Champions contro il Tottenham. "Favre è un tattico che imposterà la sua squadra senza Reus. Gotze sta crescendo, trovando la giusta sicurezza. Kane? Non è sostituibile, segna un gol in quasi tutte le partite. Meglio non lasciare campo aperto, sicuramente ci sarà sorpreso per il ritmo impresso dagli Spurs