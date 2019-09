Qualche occasione, sì, ma poi le reti bianche. Merito anche dei due portieri, certo, ma alzi la mano chi s'aspettava uno 0-0 tra Atletico Madrid e Real Madrid. Nel primo derby ufficiale stagionale (dopo il 7-3 rifilato alla Casa Blanca nell'amichevole estiva) "E' mancata la magia", come titola Marca in prima pagina, mettendo in copertina uno dei tanti duelli corpo a corpo della sfida, in questo caso tra Hazard e Joao Felix.