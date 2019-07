BBC - Dietrofront clamoroso: il Real stoppa la cessione di Bale al Jiangsu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo, incredibile, colpo di scena: il Real Madrid ha bloccato la cessione di Gareth Bale al Jiangsu Suning. A rivelarlo è la BBC, secondo la quale il club spagnolo proprio in questi minuti avrebbe negato al gallese il permesso di trasferirsi alla formazione di Nanchino. Un "no" categorico che costringerebbe Bale, almeno per il momento, alla permanenza in maglia merengue e un brutto colpo per i sogni di gloria dei tifosi del Jiangsu, ma anche per quelli dell'Inter . In attesa, in ogni caso, di conferme ufficiali da parte delle due società.