Bundes, l'11° turno: in Baviera il big match del weekend

Mentre le big continuano a stentare, in Bundesliga c'è una squadra che tiene ben stretta tra le mani le vetta della classifica: il Borussia M'Gladbach resta in cima al campionato tedesco, con i suoi 22 punti ed un dominio del tutto inaspettato fino a pochi mesi fa. La squadra bianconera proverà a confermare il suo dominio tra le mura amiche contro un Werder Brema che al momento pare tutt'altro che irresistibile (cinque pareggi ed una sconfitta nelle ultime sei gare).

Notte al secondo posto per l'Hoffenheim vincitore nell'anticipo di ieri in casa di un Colonia ancora penultimo in classifica e che rischia, proprio nelle prossime ore, di diventare nuovo fanalino di coda a pari punti con il Paderborn, quest'ultimo impegnato in casa contro l'Augsburg per lo scontro diretto nelle parti basse della classifica.

Il big match di giornata, ovviamente, resta quello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco: i gialloneri arrivano alla sfida con un punto in più in classifica, mentre i bavaresi dovranno assolutamente rialzarsi dopo l'ultima pesante sconfitta patita per mano dell'Eintacht di Francoforte. Una vittoria potrebbe consentire ad entrambe di piazzarsi al secondo posto della classifica, a ridosso della capolista che potrebbe essere raggiunta (con una sconfitta) soltanto nel caso in cui il Dortmund portasse a casa i tre punti.

In corsa resta ovviamente anche il Lipsia, impegnato a Berlino contro un Hertha che arriva da ben due sconfitte consecutive e che ha bisogno di ritrovare la vittoria per dare uno slancio ad una classifica terribilmente piatta. Chiuderà la giornata lo scontro diretto di domenica alle 18 tra Friburgo ed Eintracht, un punto di distanza e tanta voglia di restare in zona Europa.