Terza sconfitta stagionale per la capolista Genk, che esce sconfitta nella ventiseiesima giornata della Jupiler League sul campo del Club Brugge, secondo in classifica. Vince lo Standard Liegi, mentre l'Anderlecht è corsaro in casa dell'Anversa. In coda, Lokeren ormai spacciato con il k.o. rimediato a Liegi.

Standard Liegi-Lokeren 3-1

Kortrijk-Charleroi 1-2

Waregem-St. Truiden 1-1

Oostende-Eupen 1-1

Waasland-Beveren-Gent 2-1

Club Brugge-Genk 3-1

Antwerp-Anderlecht 0-1

Mouscron-Cercle Brugge 3-0

Classifica

Genk 57

Club Brugge 49

St. Liegi 46

Antwerp 45

St. Truiden 43

Anderlecht 41

Gent 38

Charleroi 38

Kortrijk 34

Mouscron 32

Eupen 29

Waregem 28

Cercle Brugge 27

Oostende 25

Waasland-Beveren 25

Lokeren 17