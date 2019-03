© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il duello in vetta tra Porto e Benfica, vittoriosi nell'ultimo weekend e a pari punti. I dragoes hanno battuto in casa il Maritimo, così come le aquile hanno rifilato un poker esterno in casa della Moreirense dopo il pari dell'ultima partita in casa contro il Belenenses. Al momento è il Benfica a essere avanti, sia in virtù delle due vittorie negli scontri diretti ma anche in virtù della differenza reti.

Il 26esimo turno

Sporting Lisbona-Santa Clara 1-0

Vitoria Setubal-Braga 0-1

Belenenses-Portimonense 2-2

Vitoria Guimaraes-Boavista 3-1

Porto-Maritimo 3-0

Nacional-Rio Ave 0-1

Aves-Chaves 0-1

Moreirense-Benfica 0-4

Tondela-Feirense 1-1

La classifica

Benfica 63

Porto 63

Braga 58

Sporting 55

Vitoria Guimaraes 42

Moreirense 42

Belenenses 38

Santa Clara 32

Rio Ave 32

Portimonense 32

Maritimo 27

Aves 26

Boavista 26

Nacional 26

Vitoria Setubal 25

Tondela 25

Chaves 24

Feirense 15