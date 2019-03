© foto di Alberto Fornasari

L'ultimo turno di regular season del campionato romeno vede sfumare i sogni di titolo del Botosani di Fabbrini, che ora dovrà lottare per evitare la retrocessione. Da questo punto in poi, infatti, inizia una nuova fase: le prime sei si giocheranno il titolo, le altre competeranno in un girone per la salvezza. I punti fin qui conquistati vengono dimezzati per dare un senso ai due mini-campionati in cui si biforca la Liga 1.

Craiova-Astra 1-2

Cluji-Sepsi 1-0

Hermannstadt-Poli Iasi 2-0

Vitorul-Botosani 1-0

Voluntari-Steaua Bucarest 2-2

Gaz Metan-Calarasi 0-0

Dinamo Bucarest-Concordia 2-1

Classifica

Cluj 54

Steaua 49

Craiova 45

Astra 42

Viitorul 38

Sepsi 37

Botosani 36

Poli Iasi 34

Dinamo Bucarest 32

Hermannstadt 32

Gaz Metan 31

Dunarea Calarasi 24

Voluntari 21

Concordia Chajna 18

Playoff per il titolo

Cluji 27

Steaua 25

Craiova 23

Astra 21

Viitorul 19

Sepsi 19

Gruppo retrocessione

Botosani 18

Poli Iasi 17

Gaz Metan 16

Dinamo Bucarest 16

Hermannstadt 16

Calarasi 12

Voluntari 11

Concordia 9