Campionati in Europa: Russia, Rigoni-gol e lo Zenit allunga al comando

Continua ad allungare in testa alla classifica lo Zenit. Contro l'Ufa arriva un successo in rimonta firmato Azmoun e Rigoni. Krasnodar che perde terreno, trovando il terzo pareggio consecutivo. Per l'ultimo posto disponibile per la Champions resiste il CSKA. Dzhikiya decide il derby di Mosca in favore dello Spartak. Di seguito risultati e classifica dopo 19 giornate:

Krylya Sovetov-Yenisey 4-0

CSKA-Rubin 3-0

Rostov-Arsenal Tula 0-0

Zenit-Ufa 2-1

Dinamo Mosca-Spartak Mosca 0-1

Anzhi-Lokomotiv Mosca 0-2

Akhmat-Ural 1-1

Krasnodar-Orenburg 2-2

Classifica

Zenit 40

Krasnodar 35

CSKA 33

Spartak 32

Lokomotiv 32

Rostov 26

Akhmat 24

Arsenal Tula 24

Ural 23

Orenburg 23

Dinamo Mosca 23

Krylya Sovetov 21

Anzhi 18

Ufa 16

Yenisey 11