© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Shakhtar, avversario in Champions dell'Atalanta, espugna il campo del Desna Cernihiv e blinda a punteggio pieno il primato in classifica dopo otto giornate. Un campionato già ben delineato, con gli avversari del week-end degli arancioneri già a -10 e l'Oleksandrija, 1-1 ieri sul campo del Kolos Kovalivka, invece a -11. Tra le big storiche, quinto posto per Dnipro e sesto per la Dinamo Kiev, entrambe vincenti rispettivamente contro Karpaty e Vorskia.

Questi tutti i risultati dell'ottavo turno di Prem"jer-lіha :

Dnipro-Karpaty 2-0

Futbol'nyj Klub L'viv-Olimpik Donetsk 0-1

Zorya-Mariupol 0-0

Desna Cernihiv-Shakhtar 0-1

Vorskla-Dinamo Kiev 0-5

Kolos Kovalivka-Oleksandrija 1-1

La classifica aggiornata :

Shakhtar 24

Desna Cernihiv 14

Oleksandrija 13

Zorya 12

Dnipro 11

Dinamo Kiev 11*

Kolos Kovalivka 11

Mariupol 9*

Karpaty 8

Vorskia 7

Futbol'nyj Klub L'viv 6

Olimpik Donetsk 5

* Una partita in meno