Eurorivali della Lazio - Celtic ancora in vetta, sospiro Rennes, pari Cluj

La Lazio travolge il Lecce (4-2) e mantiene il terzo posto in classifica insieme al Cagliari. Tra le squadre del gruppo E di Europa League, tre punti anche per il Celtic, che resta in vetta insieme ai Rangers grazie al 2-0 rifilato al Motherwell, e per il Rennes, vittorioso per 3-1 sull'Amiens ma solamente decimo in graduatoria con 18 lunghezze. Non va infine oltre lo 0-0 il Cluj, che torna a casa con un punto dalla sfida di Bucarest con la Dinamo, ma conserva comunque il primato con due punti di vantaggio sul Viitorul.

I risultati del week-end della Lazio e delle sue eurorivali:

Lazio-Lecce 4-2

Celtic-Motherwell 2-0

Rennes-Amiens 3-1

Dinamo Bucarest-Cluj 0-0