Eurorivali della Roma - Il 'Gladbach non si ferma, Wolfsberger travolto

La Roma, sesta in classifica con 22 punti, esce con le ossa rotte da Parma (0-2), mentre il Wolfsberger ne prende tre in casa della capolista RB Salisburgo e resta quindi terza. Tutt'altro risultato invece, sempre tra le squadre del Gruppo J di Europa League, per Borussia Monchengladbach e Istanbul Basaksehir: i tedeschi, capolisti di Bundesliga a +4 su RB Lipsia e Bayern, travolgono 3-1 il Werder Brema tra le mura amiche, mentre i turchi superano di misura l'Ankaragucu (2-1) e raggiungono il gruppone che con 19 punti va dal secondo al sesto posto in Super Lig.

I risultati del week-end della Roma e delle sue eurorivali:

Parma-Roma 2-0

Borussia Monchengladbach-Werder Brema 3-1

Istanbul Basaksehir-Ankaragucu 2-1

RB Salisburgo-Wolfsberger 3-0