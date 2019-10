Eurorivali, Din.Zagabria in campo alle 18: tanto turnover dal 1'

© foto di Imago/Image Sport

Alle 18:00 in campo la Dinamo Zagabria, eurorivale dell'Atalanta, che va sul campo dell'HNK Gorica. Questa la formazione scelta dal club della Capitale per la sfida di campionato, mentre in Champions sarà incontro contro lo Shakhtar Donetsk.

4-2-3-1: Zagorac; Gojak, Dilaver, Peric, Leovac; Moro, Ivanusec; Kadzior, Orsic, Situm; Gavranovic,