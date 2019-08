Il punto su LaLiga - Solo Siviglia e Atletico Madrid a punteggio pieno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riecco il Barcellona. La squadra di Ernesto Valverde, nel secondo turno di campionato, vendica la sconfitta della prima giornata contro l'Athletic Bilbao e travolge con un sonoro 5-2 il Betis: protagonista di serata Antoine Griezmann, autore di una doppietta; nel tabellino dei mercatori anche Perez, Jordi Alba e Vidal. Per gli ospiti, passati inizialmente in vantaggio con Fekir, in gol anche Loren Moron. Le squadre a punteggio pieno sono solo due: Atletico Madrid e Siviglia. Ai colchoneros è bastato un gol di Vitolo per avere la meglio in casa del Leganes, così come la squadra di Lopetegui si è accontentata di un gol di Jordan contro il Granada.

PASSI FALSI. Il Real Madrid, a sorpresa, non va oltre l'1-1 in casa contro il Real Valladolid: sblocca la gara Benzema all'82', ma subito dopo arriva il definitivo pareggio di Guardiola. Il club di proprietà di Ronaldo, dunque, fa uno scherzetto alle merengues. Crollano anche il Valencia in casa del Celta Vigo (gol di Fernandes) e il Villarreal contro il Leganes (2-1 in rimonta con due rigori di Roger dopo il gol iniziare di Moreno).

LE ALTRE. 1-1 tra Athletic Bilbao e Getafe: a Raul Garcia ha risposto il solito Mata. Nessun gol tra alaves ed Espanyol, così come tra Osasuna ed Eibar. Infine la Real Sociedad batte di misura il Maiorca in trasferta: decide Odegaard all'83'.

LA CLASSIFICA. Siviglia 6, Atletico Madrid 6, Real Madrid 4, Valladolid 4, Real Sociedad 4, Athletic Bilbao 4, Alaves 4, Osasuna 4, Maiorca 3, Levante 3, Barcellona 3, Celta Vigo 3, Granada 1, Eibar 1, Villarreal 1, Valencia 1, Getafe 1, Espanyol 1, Leganes 0, Betis 0.