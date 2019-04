L'Equipe celebra Prince Gouano: "Un Principe contro il razzismo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Gouano, un Principe (il suo nome è Prince, ndr) contro il razzismo". Nella rassegna stampa francese, questa mattina, spicca sicuramente il titolo de L'Equipe dedicato a Prince-Désir Gouano. Il difensore dell'Amiens ieri sera ha infatti segnalato all'arbitro di aver ricevuto offese razziste da uno spettatore per poi individuare e indicare il responsabile. Massima solidarietà da parte degli avversari del Digione, che hanno minacciato lo stop della partita (sospesa per cinque minuti). L'incontro, valido per il 32° turno di Ligue 1, è poi terminato 0-0.