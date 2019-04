La volata di Bundesliga - Duello per il titolo, lo Schalke rischia grosso

© foto di Imago/Image Sport

Sei giornate alla fine della Bundesliga, ma ancora tutto da decidere e nessun verdetto emesso. La roboante vittoria nello scontro diretto disputato sabato scorso ha permesso al Bayern Monaco di tornare in vetta, scavalcando il Borussia Dortmund. Entrambe sono vicine alla matematica certezza di disputare la prossima Champions League, un pass che dovrebbe staccare presto anche il Lipsia. Per il quarto posto, invece, l'Eintracht Francoforte deve guardarsi dal Borussia Mönchengladbach, distante solo quattro lunghezze. La classifica è molto corta nella zona Europa League, perché Wolsburg, Hoffenheim, Werder Brema e Bayer Leverkusen sono tutte racchiuse in tre punti. Il Werder, però, potrebbe garantirsi l'accesso diretto conquistando la DFB Pokal, competizione dove disputerà le semifinali insieme a Bayern, Lipsia e Amburgo. In coda, sembra segnato il destino dell'Hannover, mentre il Norimberga spera di guadagnarsi lo spareggio-salvezza (contro la terza della 2. Bundesliga); terzultimo, attualmente, è lo Stoccarda, che ha nel mirino Augsburg e Schalke per evitare la retrocessione.

CLASSIFICA

Bayern 64

Dortmund 63

Lipsia 55

Eintracht 52

Mönchengladbach 48

Wolfsburg 45

Hoffenheim 44

Brema 43

Leverkusen 42

Dusseldorf 37

Hertha 35

Mainz 33

Friburgo 32

Schalke 26

Augsburg 25

Stoccarda 21

Norimberga 17

Hannover 14

CALENDARIO

29° turno

12.04 Norimberga-Schalke

13.04 Werder Brema-Friburgo

13.04 Hannover-Mönchengladbach

13.04 Lipsia-Wolfsburg

13.04 Stoccarda-Leverkusen

13.04 Dortmund-Mainz

14.04 Hoffenheim-Hertha

14.04 Dusseldorf-Bayern

14.04 Eintracht-Augsburg

30° turno

20.04 Augsburg-Stoccarda

20.04 Bayern-Werder Brema

20.04 Leverkusen-Norimberga

20.04 Mainz-Dusseldorf

20.04 Mönchengladbach-Lipsia

20.04 Schalke-Hoffenheim

21.04 Friburgo-Dortmund

21.04 Hertha-Hannover

22.04 Wolfsburg-Eintracht

31° turno

26.04 Augsburg-Leverkusen

27.04 Dortmund-Schalke

27.04 Dusseldorf-Werder Brema

27.04 Eintracht-Hertha

27.04 Hannover-Mainz

27.04 Lipsia-Friburgo

27.04 Stoccarda-Mönchengladbach

28.04 Hoffenheim-Wolfsburg

28.04 Norimberga-Bayern

32° turno

03.05 Mainz-Lipsia

04.05 Bayern-Hannover

04.05 Hertha-Stoccarda

04.05 Mönchengladbach-Hoffenheim

04.05 Wolfsburg-Norimberga

04.05 Werder Brema-Dortmund

05.05 Schalke-Augsburg

05.05 Friburgo-Dusseldorf

05.05 Leverkusen-Eintracht

33° turno

11.05 Augsburg-Hertha

11.05 Dortmund-Dusseldorf

11.05 Eintracht-Mainz

11.05 Hannover-Friburgo

11.05 Hoffenheim-Werder Brema

11.05 Leverkusen-Schalke

11.05 Norimberga-Mönchengladbach

11.05 Lipsia-Bayern

11.05 Stoccarda-Wolfsburg

34° turno

18.05 Bayern-Eintracht

18.05 Werder Brema-Lipsia

18.05 Dusseldorf-Hannover

18.05 Friburgo-Norimberga

18.05 Hertha-Leverkusen

18.05 Mainz-Hoffenheim

18.05 Mönchengladbach-Dortmund

18.05 Schalke-Stoccarda

18.05 Wolfsburg-Augsburg